昇陽半導體：再生晶圓新需求A16晶背供電
再生晶圓需求結構性成長發動
AI、高效能運算(HPC)持續推動半導體製程升級，從5奈米、3奈米一路邁向2奈米及更先進節點，晶圓廠不僅擴大先進製程產能，也同步提高製程驗證、設備調機與量產監控對再生晶圓的需求。昇陽半導體(8028)身為全球再生晶圓重要供應商，正站在這波半導體製程升級的受惠位置。目前公司主要成長動能可分為三大方向。首先是核心的再生晶圓服務，隨著先進製程比重提升，高品質再生晶圓需求同步增加；其次是晶圓薄化，AI伺服器與HPC推動高階封裝快速發展，帶動薄化服務需求升溫；第三則是先進材料與先進封裝(AMS)，積極切入2.5D、3D IC等新世代封裝供應鏈，持續改善產品組合。
台積電A16晶背供電登場
更值得關注的是台積電持續推進A14、A16先進製程，以及晶背供電與3D先進封裝技術。A16導入晶背供電架構後，製程對薄化、承載晶圓(Carrier Wafer)及相關晶圓處理技術的要求提高，可能進一步推升相關晶圓耗用量。對昇陽半導體而言，這不只是再生晶圓需求增加，更可能帶動晶圓薄化與高階製程服務的產品組合升級。尤其當AI晶片朝CoWoS、3D IC等高階封裝演進，晶圓處理複雜度提高，也有助於高附加價值服務占比提升。
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