快訊

亞運射箭／為奪金染一頭金髮 張正韋首闖獎牌戰興奮到肌肉顫抖摘銀牌

光輝十月！台股衝上4萬8千點 三大法人買超292.52億元

入職不到2個月…權利車行員工被同事打死「腹部瘀青」 死者嬤泣訴：還有天理嗎？

昇陽半導體：再生晶圓新需求A16晶背供電

聯合新聞網／ 萬寶週刊

再生晶圓需求結構性成長發動

AI、高效能運算(HPC)持續推動半導體製程升級，從5奈米、3奈米一路邁向2奈米及更先進節點，晶圓廠不僅擴大先進製程產能，也同步提高製程驗證、設備調機與量產監控對再生晶圓的需求。昇陽半導體(8028)身為全球再生晶圓重要供應商，正站在這波半導體製程升級的受惠位置。目前公司主要成長動能可分為三大方向。首先是核心的再生晶圓服務，隨著先進製程比重提升，高品質再生晶圓需求同步增加；其次是晶圓薄化，AI伺服器與HPC推動高階封裝快速發展，帶動薄化服務需求升溫；第三則是先進材料與先進封裝(AMS)，積極切入2.5D、3D IC等新世代封裝供應鏈，持續改善產品組合。

台積電A16晶背供電登場

更值得關注的是台積電持續推進A14、A16先進製程，以及晶背供電與3D先進封裝技術。A16導入晶背供電架構後，製程對薄化、承載晶圓(Carrier Wafer)及相關晶圓處理技術的要求提高，可能進一步推升相關晶圓耗用量。對昇陽半導體而言，這不只是再生晶圓需求增加，更可能帶動晶圓薄化與高階製程服務的產品組合升級。尤其當AI晶片朝CoWoS、3D IC等高階封裝演進，晶圓處理複雜度提高，也有助於高附加價值服務占比提升。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1716期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤

相關新聞

低軌+800G交換器雙利多潛力股

由於大盤漲到48601，因週KD處高檔且現熊背離及日KD出現二度熊背離，所以大盤不容易大漲且因美殖利率居高不下，市場估未來還會調高利率2~3碼

友達從面板老虎轉型到AI

友達股價一度攻上36.65元，創2010年以來新高。

石英晶體漲價受惠股：晶技

AI伺服器走向高速運算、高速傳輸，光通訊成為焦點，由於400G跳到800G，頻率元件的單價就翻一倍，而800G到1.6T，單價則將再翻倍，因此未來頻率元件的單價也會跟著走升，同時用量也會隨著基礎建設擴大而增長。

昇陽半導體：再生晶圓新需求A16晶背供電

AI、高效能運算(HPC)持續推動半導體製程升級，從5奈米、3奈米一路邁向2奈米及更先進節點，晶圓廠不僅擴大先進製程產能，也同步提高製程驗證、設備調機與量產監控對再生晶圓的需求。

艾瑪斯AMAX轉型AI工廠 股價長線坐四望六

AMAX-KY(6933)今年真正的轉變，不只是AI伺服器賣得更多，而是公司角色正從「伺服器設備供應商」，逐漸變成「AI資料中心整體解決方案商」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。