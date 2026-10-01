石英晶體漲價受惠股：晶技

◎賴建承CSIA

AI伺服器走向高速運算、高速傳輸，光通訊成為焦點，由於400G跳到800G，頻率元件的單價就翻一倍，而800G到1.6T，單價則將再翻倍，因此未來頻率元件的單價也會跟著走升，同時用量也會隨著基礎建設擴大而增長。今年上半年石英元件市場已漲過價，並於第2季調升報價約5％～10％，到了7月石英元件龍頭晶技(3042)對客戶發出漲價信，最高漲幅達三成，連續兩季調漲，主因是基座、上蓋、靶材以及銀膠等原物料自2025年以來成本已上漲超過六成，故石英晶體股不排除再次反應業績成長。

晶技光模組相關產品市占率上看20％

石英晶體的「壓電效應」產生穩定、精確時脈訊號的電子元件，被稱為電子產品的「心臟」，負責定義運作時間、同步訊號，廣泛用於通訊、計算機、消費電子、汽車、伺服器與工業控制領域，顯示石英晶體的重要性極大。龍頭晶技(3042)投入7億元資本支出於黃光微影製程，擴充高頻石英晶片產能，並同步調整振盪器產線，對準AI資料中心與光模組所需的高頻高速傳輸元件，光模組相關產品已是晶技(3042)成長最快的AI應用區塊，相關產品市占率上看20％。此外，目前800G規格已放量，156MHz維持主力出貨，312MHz產品送交客戶認證，625MHz進入開發製作階段，產品瞄準2027年1.6T升級需求，有助毛利率持續攀升。

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