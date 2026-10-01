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友達從面板老虎轉型到AI

聯合新聞網／ 萬寶週刊

友達股價一度攻上36.65元，創2010年以來新高。這波行情不是單純押寶面板漲價，而是市場重新評估：友達可能不再只是景氣循環股，而是橫跨智慧移動、先進封裝、玻璃基板與高速光通訊的AI轉型股。

活化資產347億元，轉進AI新藍海

友達近年加速輕資產化，陸續處分桃園華亞、高雄路竹及新加坡等低效產能，累計處分價款約347億元。要講清楚，347億元是交易金額，不是全部的處分利益；但賣廠仍可帶來現金、降低折舊，讓公司有更多銀彈投入高附加價值事業。

市場傳出台積電有意取得友達中科廠房，英特爾也可能尋求先進封裝合作，但目前都尚未獲正式證實。我看好的不是友達把廠房賣掉，而是利用三十年的大尺寸玻璃加工經驗，加入面板級先進封裝。

賣廠只能賺一次，合作封裝才能年年賺。友達該爭取的，不是一筆處分利益，而是一張進入AI供應鏈的門票。

AI晶片愈做愈大，又要整合GPU與多顆高頻寬記憶體，傳統基板逐漸面臨翹曲與訊號損耗問題。友達已與康寧展出510x515毫米玻璃核心基板：康寧提供特殊玻璃，友達負責大尺寸加工、金屬填孔與精密布線。康寧懂材料，友達懂量產，這就是切入先進封裝的利基。

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