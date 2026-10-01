低軌+800G交換器雙利多潛力股

由於大盤漲到48601，因週KD處高檔且現熊背離及日KD出現二度熊背離，所以大盤不容易大漲且因美殖利率居高不下，市場估未來還會調高利率2~3碼，這不利高本益比股，尤其週KD處高檔更不利上漲，反而有下殺危機，所以(A)高估的矽光子、ABF、重電、高估機器人、軍工、投機股(如聯一光、鼎元、中華化、先進光、台勝科、合晶…)，建議投資人不殺低逢高分批調節，等週KD回檔5~8週再回補做多，但不用怕，選股不選市，也就是指數容易受高估的(A)拖累，但低本益比且週KD向上，投資人會爭相逢低布局，如矽格、欣銓、超豐、力成、台星科、日月光、貿聯、達電、金像電、健鼎、光寶、聯茂、台光電、台燿、騰輝、勤誠、智邦、致茂、佳必琪、良維、鴻海、緯創、廣達及業績非常好的艾訊、安勤、樺漢、研華、同欣電、啟碁、東鹼、萬泰科、信邦、國巨、立隆、興勤、瑞昱、聯詠、聯陽、世芯、中美晶、環球晶、南亞…這些會不停的上漲抵抗指數的下殺。另DRAM、面板、聯電作當沖。至於奇鋐、雙鴻因週KD高檔箱型來回操作。

低軌衛星＋800G交換器雙利多AI飆股：啟碁

AI資料中心、低軌衛星與企業網通需求同步升溫，啟碁已由傳統網通設備廠，轉型為兼具衛星通訊、高速交換器與AI網路基礎設施的高階網通大廠。亮點：低軌衛星主要客戶為SpaceX、Starlink，產品涵蓋用戶端設備、天線與地面通訊設備，隨全球用戶數持續增加，出貨動能明顯放大；企業網通方面，800G高階交換器第三季開始貢獻營收，後續並布局光學交換器OCS，朝更高階AI資料中心網路延伸。

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