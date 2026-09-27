ASIC、TPU測試需求增 京元電營收逐季成長

台股第三季再創新高，大家都在想，下一檔季底作帳的個股有哪些？封測類股往年都是在第一季末開始走強，但是受到AI伺服器需求成長，封測股今年預期淡季不淡；京元電目前最大的成長主軸，無疑就是AI與高效能運算晶片。這波需求不只來自GPU，還逐步擴散到ASIC、TPU與高階CPU，公司受惠範圍正在擴大。

2026年第二季營收約111.4億元，年增33%，毛利率39.5%、營業利益率25.4%，上半年EPS為3.91元。若扣除去年蘇州廠處分利益，實際本業獲利表現已有改善。8月營收進一步來到40.80億元，年增31.58%，前8月累計營收294.04億元、年增35.53%，顯示AI測試需求持續反映在實質營收。

產品結構方面，第二季成品測試季增13.1%，資料處理產品，包括AI GPU、TPU與CPU，季增17%，是目前最主要的成長來源。車用客戶也開始回補庫存，部分客戶季增約20%；但消費性產品仍在庫存調整，因此目前營運成長仍高度集中在AI與資料處理領域。

京元電子第四季最直接的成長力，是今年大規模擴充的無塵室與測試設備，開始陸續轉成實際產能。目前頭份與楊梅等新產能在無塵室完工、機台進駐後，預計從第四季一路到2027年上半年開始量產貢獻；2026年資本支出達500億元，其中約一半投入廠務工程、一半投入測試設備。

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