頎邦：金凸塊切入AI資料中心高速光通訊

AI資料中心持續升級，帶動高速光通訊從100G逐步邁向單通道200G甚至更高速架構，封裝技術也因此出現結構性轉變。頎邦(6147)原以顯示驅動IC (DDIC)封裝為主要業務，如今憑藉成熟的金凸塊製程與自製設備切入高速光通訊，有望讓光通訊成為繼DDIC之後的新成長引擎，市場評價也迎來重新檢視的契機。

高速光通訊升級

金凸塊需求進入成長期隨AI伺服器與資料中心對頻寬要求快速提升，傳統打線封裝在高速訊號傳輸下受到訊號完整性限制，金凸塊互連的重要性持續提高。頎邦具備多年金凸塊製程經驗，加上設備自製及客戶關係優勢，有利承接光通訊封裝需求。目前公司已有超過30項光通訊專案開發中，其中6項已通過認證，預計2026年有4項進入量產，更多專案則可望於2027年陸續放量。預期光通訊營收2027年有機會較前一年倍增，占總營收比重進一步提升，2028年占比甚至可達三成以上。

DDIC穩定復甦

DDIC目前仍占頎邦營收約六至七成，是公司主要營收來源。雖然消費電子需求相對成熟，但隨部分競爭同業退出成熟DDIC封裝市場，加上部分產能回流台灣，頎邦有機會承接轉單、提升市場占有率。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1715期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw