快訊

連假地牛晃動！花蓮15:33發生規模4.4地震 8縣市有感

亞運射箭／加射連3支10分箭逆轉勝出 反曲弓男團闖4強

iPhone 16 Pro用2年「電池健康度還100%」 他曝4招保養法：充電方式是關鍵

頎邦：金凸塊切入AI資料中心高速光通訊

聯合新聞網／ 萬寶週刊

AI資料中心持續升級，帶動高速光通訊從100G逐步邁向單通道200G甚至更高速架構，封裝技術也因此出現結構性轉變。頎邦(6147)原以顯示驅動IC (DDIC)封裝為主要業務，如今憑藉成熟的金凸塊製程與自製設備切入高速光通訊，有望讓光通訊成為繼DDIC之後的新成長引擎，市場評價也迎來重新檢視的契機。

高速光通訊升級　

金凸塊需求進入成長期隨AI伺服器與資料中心對頻寬要求快速提升，傳統打線封裝在高速訊號傳輸下受到訊號完整性限制，金凸塊互連的重要性持續提高。頎邦具備多年金凸塊製程經驗，加上設備自製及客戶關係優勢，有利承接光通訊封裝需求。目前公司已有超過30項光通訊專案開發中，其中6項已通過認證，預計2026年有4項進入量產，更多專案則可望於2027年陸續放量。預期光通訊營收2027年有機會較前一年倍增，占總營收比重進一步提升，2028年占比甚至可達三成以上。

DDIC穩定復甦　

DDIC目前仍占頎邦營收約六至七成，是公司主要營收來源。雖然消費電子需求相對成熟，但隨部分競爭同業退出成熟DDIC封裝市場，加上部分產能回流台灣，頎邦有機會承接轉單、提升市場占有率。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1715期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤

相關新聞

800G＋1.6T＋OCS三利多飆股

台股自48218跌到39384週期五週，當時我估計低點在39962，果然自此彈升到本周(9/21~9/24)的48601週期為五週，從48218下殺到39384再拉升到48601是第13週轉折，我估中秋節後大盤不容易上漲

三刀流的先進封裝黑馬：力成

◎賴建承CSIA 由於AI晶片廠技術產品迭代快速，且規格要求不斷升高，在台積電號召下，集結了設備、材料供應商等共同進駐高雄白埔產業園區，推動先進封裝供應鏈發展。此外，也傳出英特爾攜手友達衝先進封裝，消息一出股價也連拉漲停，顯示先進封裝已是未來兵家必爭之地。台積電2026年資本支出提高至600億至640億美元，就是聚焦 2奈米先進製程、先進封裝CoWoS與SoIC。而日月光投控(3711)預期今年85億美元資本支出有望再上調，今年共有15座廠同時動工，但仍然趕不上需求，凸顯封測景氣不容小覷。包括日月光投控(3711)、京元電(2449)、矽格(6257)、欣銓(3264)、力成(6239)等績優股值得留意。

頎邦：金凸塊切入AI資料中心高速光通訊

AI資料中心持續升級，帶動高速光通訊從100G逐步邁向單通道200G甚至更高速架構，封裝技術也因此出現結構性轉變。

ASIC、TPU測試需求增 京元電營收逐季成長

台股第三季再創新高，大家都在想，下一檔季底作帳的個股有哪些？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。