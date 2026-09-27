三刀流的先進封裝黑馬：力成

◎賴建承CSIA

由於AI晶片廠技術產品迭代快速，且規格要求不斷升高，在台積電號召下，集結了設備、材料供應商等共同進駐高雄白埔產業園區，推動先進封裝供應鏈發展。此外，也傳出英特爾攜手友達衝先進封裝，消息一出股價也連拉漲停，顯示先進封裝已是未來兵家必爭之地。台積電2026年資本支出提高至600億至640億美元，就是聚焦 2奈米先進製程、先進封裝CoWoS與SoIC。而日月光投控(3711)預期今年85億美元資本支出有望再上調，今年共有15座廠同時動工，但仍然趕不上需求，凸顯封測景氣不容小覷。包括日月光投控(3711)、京元電(2449)、矽格(6257)、欣銓(3264)、力成(6239)等績優股值得留意。

FOPLP與CPO將於明年大爆發

其中力成(6239)除了是記憶體測試廠外，也卡位面板級扇出型封裝(FOPLP)與矽光子CPO(共同封裝光學)等，兼具三大成長引擎。面板級扇出型封裝(FOPLP)最大優勢在於可透過大尺寸面板製程，提高封裝效率並降低成本，尤其適合AI GPU、高速運算與大型晶片封裝需求。由於面板級扇出型封裝不用傳統載板材料，讓封裝成本降低、厚度變薄，晶片產品更吸引人，在輝達宣布導入後，英特爾、超微等也將加入，早在2018年就高喊此技術的力成(6239)可望成為最大受惠者。

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