800G＋1.6T＋OCS三利多飆股

台股自48218跌到39384週期五週，當時我估計低點在39962，果然自此彈升到本周(9/21~9/24)的48601週期為五週，從48218下殺到39384再拉升到48601是第13週轉折，我估中秋節後大盤不容易上漲，原因:面臨13週轉折且週KD高檔，但各位投資人不用怕，這顯示大漲股且週KD在高檔將交叉向下股逢高賣，如矽光子...，雖然大盤周KD高檔，但個股週KD在低檔剛交叉向上且業績非常好股逢低大膽買進。美殖利率還是居高不下不利高本益比股，但油價慢慢下滑且美國的九大AI都屬低本益比作輪漲，且8月外銷訂單高達1029億美元、，尤其電子、資通訊達457.5、342.1億美元，呈高速成長，這有利AI表現、尤其若週KD交叉

向上者我認為會大漲，如貿聯、智邦、達電、致茂、金像電、光寶、健鼎、勤誠、奇鋐、聯茂、台光電、台燿、騰輝、佳必琪、良維、國巨、立隆、興勤、緯創、鴻海及業績非常好的安勤、艾訊、東鹼、同欣電、啟碁、晶技、聯詠、瑞昱、世芯…都可逢低布局。DRAM、面板、聯電當沖。

800G＋1.6T＋OCS三利多AI飆股：智邦

AI資料中心高速網路需求持續升溫，智邦已從傳統網通設備廠，轉型為北美CSP高階交換器與AI加速器的重要供應商。亮點：800G交換器仍維持強勁出貨，隨大型CSP持續擴建AI運算叢集，1.6T交換器也已進入量產，下半年出貨逐步放大；另OCS光路交換器搭配交換器與整機櫃出貨，OWS光波長交換器也進入客戶驗證，代表公司正從單一交換器供應商，往更完整的AI網路基礎設施延伸。

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