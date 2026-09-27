快訊

連假地牛晃動！花蓮15:33發生規模4.4地震 8縣市有感

亞運射箭／加射連3支10分箭逆轉勝出 反曲弓男團闖4強

iPhone 16 Pro用2年「電池健康度還100%」 他曝4招保養法：充電方式是關鍵

800G＋1.6T＋OCS三利多飆股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

台股自48218跌到39384週期五週，當時我估計低點在39962，果然自此彈升到本周(9/21~9/24)的48601週期為五週，從48218下殺到39384再拉升到48601是第13週轉折，我估中秋節後大盤不容易上漲，原因:面臨13週轉折且週KD高檔，但各位投資人不用怕，這顯示大漲股且週KD在高檔將交叉向下股逢高賣，如矽光子...，雖然大盤周KD高檔，但個股週KD在低檔剛交叉向上且業績非常好股逢低大膽買進。美殖利率還是居高不下不利高本益比股，但油價慢慢下滑且美國的九大AI都屬低本益比作輪漲，且8月外銷訂單高達1029億美元、，尤其電子、資通訊達457.5、342.1億美元，呈高速成長，這有利AI表現、尤其若週KD交叉

向上者我認為會大漲，如貿聯、智邦、達電、致茂、金像電、光寶、健鼎、勤誠、奇鋐、聯茂、台光電、台燿、騰輝、佳必琪、良維、國巨、立隆、興勤、緯創、鴻海及業績非常好的安勤、艾訊、東鹼、同欣電、啟碁、晶技、聯詠、瑞昱、世芯…都可逢低布局。DRAM、面板、聯電當沖。

800G＋1.6T＋OCS三利多AI飆股：智邦

AI資料中心高速網路需求持續升溫，智邦已從傳統網通設備廠，轉型為北美CSP高階交換器與AI加速器的重要供應商。亮點：800G交換器仍維持強勁出貨，隨大型CSP持續擴建AI運算叢集，1.6T交換器也已進入量產，下半年出貨逐步放大；另OCS光路交換器搭配交換器與整機櫃出貨，OWS光波長交換器也進入客戶驗證，代表公司正從單一交換器供應商，往更完整的AI網路基礎設施延伸。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1715期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤

相關新聞

800G＋1.6T＋OCS三利多飆股

台股自48218跌到39384週期五週，當時我估計低點在39962，果然自此彈升到本周(9/21~9/24)的48601週期為五週，從48218下殺到39384再拉升到48601是第13週轉折，我估中秋節後大盤不容易上漲

三刀流的先進封裝黑馬：力成

◎賴建承CSIA 由於AI晶片廠技術產品迭代快速，且規格要求不斷升高，在台積電號召下，集結了設備、材料供應商等共同進駐高雄白埔產業園區，推動先進封裝供應鏈發展。此外，也傳出英特爾攜手友達衝先進封裝，消息一出股價也連拉漲停，顯示先進封裝已是未來兵家必爭之地。台積電2026年資本支出提高至600億至640億美元，就是聚焦 2奈米先進製程、先進封裝CoWoS與SoIC。而日月光投控(3711)預期今年85億美元資本支出有望再上調，今年共有15座廠同時動工，但仍然趕不上需求，凸顯封測景氣不容小覷。包括日月光投控(3711)、京元電(2449)、矽格(6257)、欣銓(3264)、力成(6239)等績優股值得留意。

頎邦：金凸塊切入AI資料中心高速光通訊

AI資料中心持續升級，帶動高速光通訊從100G逐步邁向單通道200G甚至更高速架構，封裝技術也因此出現結構性轉變。

ASIC、TPU測試需求增 京元電營收逐季成長

台股第三季再創新高，大家都在想，下一檔季底作帳的個股有哪些？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。