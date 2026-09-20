AI MLCC需求強勁 禾伸堂股價Q4戰前高

禾伸堂2026年前8月累計營收106億元，年增20．41%。其中6月、7月、8月單月營收年增率都超過三成。第二季營收40．97億元，毛利率26．2%，較第一季再提升近2個百分點，營業利益6．27億元，營益率15．3%，歸屬母公司淨利6．42億元，EPS則是3．87元，高於第一季EPS的2．86元，上半年累計EPS達6．73元。7月公司自結EPS再達1．39元，因此前7月累計EPS約8．12元。

季度營收雖然只成長兩成，但獲利增幅遠高於營收，主要原因就是AI應用占比，由第一季27%提高至第二季32%，其中的關鍵就在產品組合，高階MLCC占比提升，帶動毛利率與營益率同步改善。

禾伸堂目前AI相關MLCC主要應用在伺服器電源。隨著GPU、TPU、ASIC平台功耗持續增加，電源供應器由3．3kW、4．2kW一路往8kW、12kW、18kW甚至30kW發展，LLC諧振電容的使用量、耐壓、容值與可靠度要求同步提高。

更重要的是，未來高功率PSU逐步由單相轉向三相架構，每一相都需要獨立的諧振線路，因此單一電源系統所需電容數量可能大幅增加。這代表禾伸堂受惠的不只是AI伺服器「台數增加」，而是每台設備的MLCC含量與單顆價值同步提升。

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