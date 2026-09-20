投信布局小漢測 切入光電同測新領域

探針卡與測試載板迎來成長期

AI算力持續升級，GPU、ASIC與HPC晶片朝向高頻、高功率及高度整合發展，先進製程與先進封裝的複雜度同步提高，也讓「測試」成為半導體供應鏈不可忽視的關鍵環節。中華精測(6510)身為全球高階晶圓測試介面廠商，核心產品涵蓋MEMS探針卡、測試載板及PCB等，近年積極切入AI、HPC與ASIC測試市場，成為AI半導體升級的重要受惠者。

AI晶片越複雜，精測產品價值越高

產品組合由傳統手機晶片測試，轉向高附加價值的AI與HPC應用，AI晶片功耗與運算效能不斷提高，使測試頻率、電流及訊號完整性要求同步提升。尤其CoWoS等先進封裝技術普及後，晶片尺寸、I/O數量與封裝複雜度增加，對探針卡及測試載板的精度要求也隨之提高。精測的核心優勢就在於高階MEMS探針卡與測試介面技術。當AI、ASIC與HPC晶片朝更高階規格演進，測試時間與測試難度增加，單顆晶片所對應的測試價值也有機會提升，形成「晶片升級、測試升級、ASP提升」的成長循環。

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