台積電擴廠受惠股：帆宣
◎賴建承CSIA
台積電在上次法說會中上修了2026年資本支出為600至640億美元，並宣布額外投資1千億美元在美新建四座新廠，及規劃台灣未來數年興建13座先進製程及先進封裝廠房。此外，美光6月法說時也上修2026、2027年資本支出分別達270、400億美元，顯示全球半導體擴廠並未停歇，反而持續加速中。受惠科技大廠上修資本支出，相關廠務工程公司訂單能見度直達2028年以後，包括漢唐(2404)、亞翔(6139)、洋基工程(6691)、聖暉*(5536)、帆宣(6196)、兆聯實業(6944)、朋億*(6613)等廠務工程族群業績不容小覷。
帆宣在手訂單達1351億
帆宣(6196)為半導體、顯示器設備及耗材代理商，並提供廠務系統整合服務，主要客戶為台積電、ASML、應用材料、美光、日月光等。今年第二季營收212億，季增率48.2%，年增率73.8%，稅後淨利18億，單季EPS達8.17元，優於預期，累計上半年EPS13.26元。展望下半年，因客戶對先進封裝產能擴充的要求，及晶圓代工客戶產能利用率維持高檔，帆宣在手訂單達約1351億。其中邏輯客戶正在3~5nm大幅增加產能、2nm加速導入量產、並開始規劃1.4nm；而記憶體端則是所有客戶再次加速擴產，且使用更多EUV曝光層數，增加對EUV設備需求。目前2027年EUV訂單已滿，2028年也收到大量EUV需求，研判業績可望逐年攀高。
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