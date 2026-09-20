被市場忽略的記憶體黑馬

台股的記憶體最近漲少跌多，是空頭壓抑的主軸，但並非整體族群全面轉弱。美股海力士ADR上周才創新高，南亞科、華邦電的8月營收也都續創新高，只是上方仍然受到通膨預期的壓力，加上鎧俠CEO上周發表NAND價格漲夠了，雖然沒有大幅影響市場對記憶體的看法，仍助長空頭的力道讓記憶體進一步往下走。外資最近也從買超回歸賣超，自然龍頭股的股價起不來。這不代表記憶體族群就一起整理，反而跟8月主軸小鬼當家一樣，南亞科8月底破前高拉出了空間，就可以往下找獲利更強，股價卻沒有完全反映的股票。

最值得注意的就是晶豪科(3006)，是被市場忽略的記憶體黑馬，8月營收79億元，月增16%。除了連續3個月創新高以外，年增率也來到驚人的六倍，年增率暫時超車龍頭南亞科，光是7、8兩月的營收加總146億，就已經超過今年第二季創新高的季度營收139.46億元。晶豪科Q2 EPS就已經達到20.89元，毛利率68.7%，加上第三季記憶體報價持續攀升，合理推估Q3單季的毛利率有望超過七成。由於產能吃緊，只能滿足客戶六到七成的需求，晶豪科沒有像記憶體晶粒廠一樣簽訂長約，價格反而能快速反應報價上揚，加上只專注在記憶體的IC設計，生產與封測都委外代工，不會有廠房資本支出的壓力，Q3的EPS高機率會遠超Q2。如果Q3如期賺到25-30元左右，即便Q4記憶體漲價趨緩，全年EPS有機會超過南亞科挑戰75~80元，明年則可以上看100~110元。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1714期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw