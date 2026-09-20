台股上漲到9/8的47578KD現熊背離，9/10下殺到46954作收，KD已確定交叉向下，回檔無可避免，兼以美殖利率居高不下及油價又處百元之上更加重通膨、且美三大巨頭倡言AI發展過速要政府管制，三個利空打下來最不利低本益比股，連帶低本益股也多少受影響，但AI是否管制見人見智，然從META、微軟、NVIDIA、超微、亞馬遜、GOOGLE、股價下殺有限，可看出此問題是否假議題?但不管真否實施管制，AI長期發展仍亮眼，若擔心管制高本益比避開、低本益比也會受衝擊，但受影響較小，跌到某一個程度就可止跌上漲，諸如:矽格、欣銓、力成、超豐、日月光、達電、智邦、台燿、致茂、光寶科、金像電、健鼎、聯茂、騰輝、佳必琪、良維、奇鋐、雙鴻、廣達、緯創、勤誠、國巨、興勤、立隆及業績非常好的同欣電、萬泰科、啟碁、東鹼、安勤、艾訊、信邦、研華、瑞昱、聯詠、台半、強茂…我估跌到45000~45468就可逢低布局，而9/17、FED果真調高利率一碼且宣示未來持續調高3碼，對高本益比不利，對高本益比減碼或不碰。但DRAM短打兼當沖。

Vera Rubin＋HVDC＋液冷三利多飆股：台達電

AI伺服器功耗持續攀升，電源供應與散熱系統正從零組件升級成整櫃解決方案，台達電成輝達Vera、Rubin與全球CSP擴建AI資料中心的核心受惠股。亮點：AI伺服器相關產品營收占比已逾25%，液冷占比也逾12%，供應內容從高功率PSU、Power、Rack、BBU、DC/DC一路延伸到CDU與整體電力系統，單櫃價值隨平台功耗提升大幅增加。

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