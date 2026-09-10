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聯發科輝達入股深化AI版圖 雙贏合作

聯合新聞網／ 萬寶週刊

AI產業競爭正式從單一GPU效能，進入「晶片＋高速互連＋先進封裝＋機櫃系統」的整合戰。聯發科(2454)近年積極布局客製化ASIC、高速連接與AI運算平台，如今再迎來重量級合作夥伴NVIDIA加入資本布局，讓聯發科的AI版圖從邊緣運算進一步跨入雲端資料中心，市場對其長期成長價值也開始重新評價。

輝達認購35億美元可轉債，雙方合作再升級

聯發科近期完成39億美元海外可轉換公司債定價，其中約90%、金額35億美元由NVIDIA認購，轉換價格為每股4,513.75元。這項交易表面上是資本投資，實際上更具戰略意義，代表NVIDIA與聯發科的合作已從產品共同開發，進一步延伸至長期資本與供應鏈布局。雙方未來將在AI基礎設施、本地端AI運算及智慧汽車三大領域深化合作，其中最受市場矚目的，就是以NVIDIA NVLink Fusion生態系共同開發客製化AI晶片。對聯發科而言，這意味著ASIC業務將有機會從單純「晶片設計」進一步延伸至機櫃級AI運算系統。

AI ASIC放量，營收結構重大轉變

聯發科的另一項關鍵成長引擎，就是Google TPU等AI ASIC專案。法人預期，隨大型雲端服務商持續增加自研AI晶片需求，聯發科ASIC業務將從2026年起逐步放量，2027年成長速度更可能明顯加快。

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