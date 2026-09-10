韓國記憶體庫存拉警報受惠股：南亞科

◎賴建承CSIA

日前高盛亞太區首席股票策略師慕天輝認為，投資人低估AI資料中心建設對記憶體需求的支撐力度，預期記憶體供不應求的盛況於2027年會更加劇，維持韓股(KOSPI)1萬2千點的目標，較目前約有近八成的上漲空間。此外，根據韓國KB證券最新的研究報告，SK海力士、三星電子的記憶體庫存不到十天，2027年記憶體市場更可能面臨「前所未有的短缺」，點名記憶體雙雄為半導體類股首選。由上述兩家投資機構的說法可看出，記憶體到2027年依舊是難解的問題，研判記憶體股的美好時光將再次啟動，國內的顆粒廠商與模組廠等將雨露均霑。

南亞科全年估賺6個股本

根據研調機構TrendForce資料顯示，受到一般型DRAM合約價格大幅上漲帶動，2026年第2季全球DRAM產業營收達1547.3億美元，季增59.5％。隨著大型語言模型(LLM)訓練及AI推論刺激AI伺服器需求升溫，第三季需求依舊龐大，報價將持續看俏。相較三大原廠持續加速轉向先進製程與HBM，成熟製程供給缺口反而替台廠帶來成長空間，南亞科(2408)受惠DDR4、DDR3合約價格顯著提高，8月營收446.9億，年增率560.85％，再創歷史新高；華邦電(2344)8月營收273.08億，年增率289.43％，同步創下歷史新高，顯示國內記憶體股第三季業績不容小覷。其中南亞科上半年EPS 23.38元，毛利率高達75.16％，全年EPS上看60元，股價卻僅有500元出頭，有嚴重被低估之嫌。

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