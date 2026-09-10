外資大調升光通訊前景 聯鈞COSA產能塞爆

現在不管內外資都搶在FOMC利率決策前做股票的拉抬，外資本週已經連兩日買超，而且買超都是權值股。從外資的角度來看應該是壓注FED不升息，且內資的買盤也有逐漸回歸到AI主流。其中一個主流仍然是光通訊，雖然近期最強勢的聯亞、全新、大立光都稍作休息，但是資金並沒有完全從光通訊離開，反而是做了一個高低基期的切換，所以看到股價比較低的友達、富采、鼎元近期都還是有很不錯的漲幅。多頭的一個特徵就是資金輪動，現在光通訊已經被帶起一波補漲行情了。

過去一直會說光通訊的下不如上，就是因為上游真的太缺，美國大廠包含Lumentum、Coherent其實他們都會做下游的東西，但是上游的毛利率最高，他們一定是把資源都丟到最賺錢的地方，下游外溢的訂單才會讓台廠有機會承接。其中最難做的一個元件就是LD雷射的封裝，聯鈞(3450)本業正好就承接了兩大廠的外包轉單，獲利才會扶搖直上。自6月以來聯鈞已經連續三個月營收都創新高，8月營收年增正式突破100%，聯鈞光學次模組COSA產能平台涵蓋EML與高功率CW Laser，門檻很高，因此訂單接不完，從2024開始產能都是翻倍在成長。由於門檻高、加上產能缺稀，聯鈞毛利率上升的速度很快，從原本Q1的24.8%直接跳升到32.4%。聯鈞旗下有兩大子公司，一個是做功率元件封裝的捷敏，作為穩定營收的支撐，但營收比例已經逐漸降低至50%，並非業務不賺錢而是光通訊的產品上升太快。

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