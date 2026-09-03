EUV＋先進封裝 家登2027年力拚千金股

家登(3680)，今年7月合併營收8.71億元，年增71.69％，累計前7月營收達50.5億元，年增約29％，創歷年同期新高。第二季營收23.14億元，季增24.11％、年增35.37％，創歷史新高；歸屬母公司稅後淨利5.31億元，單季EPS達5.53元，同樣改寫新高。累計上半年營收41.79億元，營業利益6.91億元，歸屬母公司稅後淨利7.76億元，EPS達8.09元。財報的亮點在毛利率，第二季毛利率43.71％、營益率17.28％，上半年毛利率43.23％，顯示在高人力費用支出的情況，公司仍可維持高獲利。

隨著3奈米、2奈米及更先進製程持續擴產，EUV曝光使用量提高，光罩載具需求同步增加。2026年前7月EUV Pod營收已達2025年全年的82％，FOUP也呈現明顯復甦。前7月FOUP出貨約達去年全年60％，其中大中華區已超越去年全年水準。

真正推升未來三年營收成長的，則是先進封裝載具。自2019年開始布局，2026年前7月相關營收已達2025年全年的244％，成長速度遠高於公司其他產品線。目前AI晶片朝chiplet、CoWoS及大型封裝發展，載具尺寸與結構更加複雜，也提高客戶與供應商共同開發、驗證的門檻。家登目前已與全球客戶進行不同尺寸及規格的驗證，下半年開始小量出貨，若2027年逐步進入量產，將有機會成為EUV之外的第二成長引擎。

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