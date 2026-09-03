股價最低的磷化銦磊晶概念股

本週最強勢的股票絕對就是光通訊，光通訊漲的就是兩塊，其中一個是大立光領頭的FAU，帶動上詮、玉晶光同步往上走。另一個則是目前最缺的磷化銦InP，由聯亞領頭，股價在八月就漲了116％，本益比接近兩百倍但投信仍在買超。聯亞股價的強勢除了基本面因素之外也可以看出一個趨勢，就是強者恆強，現在這個時間點基本上就是法人開始第三季底的作帳，把持有的股票一路往上買。買盤的效應就會持續向外擴散，脫離單兵作戰的行情，會帶動整個族群一起進攻。這種狀況就是大家賺錢的機會，只要看到龍頭股漲，二、三線的股票就會跟著上去。

台股磷化銦二線就是(2455)的全新，本週股價強勢已經連續拉了兩根漲停，並且同步創新高，股價在光通訊上游也是最低，現在才剛突破500元大關。全新的基本面也在好轉，磷化銦基板預計第四季會再漲價10％，雖然全新沒有做磷化銦基板只有做下一階段的磊晶，但需求放大過快加上產能過於稀缺，磊晶完全可以轉嫁成本跟著一起上漲。磷化銦作為AI伺服器光電轉換的主軸，過往電信可能只需要幾百顆就能滿足需求，但是AI時代的需求放大到了幾億顆，供給的缺口沒辦法那麼快補上，美國大廠Lumentum有五座磊晶廠也只能滿足客戶30％的需求，剩下70％就是外溢給台廠受惠。

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