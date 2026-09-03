1220跌到500附近 國巨能買嗎?

大盤自48218反轉下殺跌破月線、季線到半年線的39261、當時低點39384才止跌。好不容易經過8週的調整，到9/1漲到46948、9/2收46164已順利站上月線45468、季線的44973，扭轉成站上月線、季線、半年線、年線的多頭排列，估此波修正到45468到45000為另外一波可止跌上攻的支撐，但美國殖利率居高不下，及伊朗情勢緊張又起，不利高本益比股，對本益比最高的矽光子，投資人宜設停利點，但看好光聖、矽格、欣銓。而DRAM與國際的美光、三星、海力士相較本益比偏高，只宜短打。但對低本益比的貿聯、智邦、光寶、金像電、健鼎、台燿、騰輝、雙鴻、奇鋐、勤誠、達電、致茂、佳必琪、良維、廣達、緯創、鴻海、神達、川湖、國巨、興勤及業績好的力成、日月光、超豐、啟碁、同欣電、聯電、聯詠、瑞昱、微星、東鹼、信邦、研華、艾訊、安勤、東陽、胡連…跌到45468到45800就可介入。

AI高階被動元件＋全面漲價大成長股：國巨

由於AI伺服器、高效能運算與車用電子需求同步升溫，被動元件正從過去消費電子的小型化，轉向高功率、高可靠度與長時間運作，國巨(2327)成為這波AI基礎建設最直接受惠的被動元件龍頭。重要亮點:是高信賴度MLCC、鉭質電容與晶片電阻訂單強勁，AI伺服器對高電流、高電壓與耐高溫元件需求大增，帶動特殊品比重與產品單價同步提升；目前訂單出貨比已達1.3，下半年營運將非常忙。

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