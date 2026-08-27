800V HVDC明年Q1量產 光寶科股價坐三望四！

光寶科(2301)這波真正值得注意的，不只是第二季財報創高，而是公司的角色正在改變。過去市場把光寶科當成傳統電源供應器大廠，但現在從PSU、BBU、Power Shelf，一路往Power Rack、800V HVDC、液冷散熱，再延伸到高速光通訊，已經逐步轉型成AI資料中心電力系統供應商。

2026年第二季營收527億元，年增30%，稅後淨利71億元，EPS 3.14元，創歷史新高；上半年營收961億元，稅後淨利109億元，EPS 4.8元。第二季毛利率更衝到27.2%、營益率 15.6%。2026全年EPS若以目前1～7月營收1,151 億元、上半年EPS 4.8 元，以及下半年AI 產品持續放量來看，我認為全年EPS約11～12元。

光寶科800V HVDC Power Rack預計今年8月開始樣品測試，經過約13～14週驗證後，最快11月小量生產，2027年第一季才進入較大規模量產；目前ASIC客戶進度較快，GPU客戶需求則較可能從2027年第二季開始。也就是說，2026年對HVDC的營收貢獻其實有限，2027 年才是第一個完整放量年度。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1711期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw