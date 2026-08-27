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卡位NVIDIA CPO供應鏈：波若威

聯合新聞網／ 萬寶週刊

波若威(3163)正站在AI高速運算與光通訊升級的交會點。輝達透過官方社群帳號宣布，以共同封裝光學(CPO)技術打造的Spectrum-X乙太網路矽光子交換器進入全面量產出貨階段，宣告AI資料中心邁入「矽光時代」，台灣共有台積電(2330)、鴻海(2317)、日月光投控(3711)、波若威等四家廠商入列夥伴。隨著AI資料中心持續擴大建置，高速交換器與光纖連接需求快速提升，公司也從傳統光通訊零組件供應商，逐步切入NVIDIA CPO(共同封裝光學)生態系。隨Shuffle Box等高密度光纖產品於2026年第四季開始放量，波若威營運有機會迎來新的成長階段。

CPO第四季迎來放量關鍵期

隨著NVIDIA CPO交換器逐步進入量產，相關設備與產能已陸續到位，市場預期波若威將自2026年第四季開始逐步放量，初期出貨達千級，並有機會於2027年第一季進一步挑戰萬級月產能。這也是波若威此次成長故事最大的轉折點。若CPO產品順利從驗證走向大規模量產，營收貢獻將不再只是單純的產品升級，而可能形成新的營運成長曲線。

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