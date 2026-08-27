快訊

餐宴酒水核銷不實 宜蘭前消防局長涉貪起訴喊：沒貪一毛錢

5.5兆美元真金白銀狂砸！小摩高喊AI超級循環爆發來了 按讚15台廠

尼泊爾奪命洪災可能肇因曝光 世界第99高峰疑先崩塌「半座山峰消失」

一檔3倍本益比的AI股：威剛

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎賴建承CSIA

受惠AI需求，近幾年記憶體業績狂飆，不論是第二季財報，還是7月營收，均繳出了亮眼成績單，不過股價始終提不起勁，而且經常傳利空，例如中國記憶體廠募資，害怕其大擴產影響記憶體價格，且記憶體價格狂飆推升iPhone成本壓力，又傳出為了9月「川習會」鋪路，正研議放行蘋果採購長鑫存儲與長江存儲的產品，恐怕會衝擊台、美、韓系記憶體廠。那麼多傳言就是擔心供需反轉，其實依據目前的產能與需求，2027年前基本上仍是供不應求，筆者研判今年業績逐季攀升趨勢不變。

Q3報價續揚，華邦電全年EPS25元

威剛董事長陳立白表示，第三季DRAM合約價格將再調升20％至30％，NAND Flash價格預估上漲35％至40％；三星也認為第三季將通用型DRAM均價較上季調升20％。此外，根據DRAMeXchange資料，DDR4 8Gb 於7月平均固定合約價升至24美元，較 6月漲14.3％，128Gb MLC NAND 於7月平均價格升至30.05美元，創下歷史新高，DDR4 8Gb今年累計漲幅約109％；128Gb MLC NAND 今年累計上漲約218％，都可驗證記憶體的業績沒有問題，在南亞科(2408)股價創歷史新高後，華邦電(2344)與模組廠將跟進。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1711期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤

相關新聞

雙利多的AI飆股 : 金像電

台股自48218修正以來作ABC三浪修正，分別為48218→39384、39384→46402、46402→44210，ABC修正已結束，因量能只是溫和無法放大呈現階梯式趨堅，且選股集中在業績股，美國殖利率居高不下，不利高本益比，矽光子長線看好，但本益比太高適合短打兼當沖，只有光聖、矽格、欣銓、超豐低估長線看多，此四檔可波段操作。

二代布缺口達六成，富喬業績大爆發

隨著財報與法說周期進入尾聲，台股短線缺少新的利多催化，進入了量縮整理的盤勢。

一檔3倍本益比的AI股：威剛

受惠AI需求，近幾年記憶體業績狂飆，不論是第二季財報，還是7月營收，均繳出了亮眼成績單，不過股價始終提不起勁，而且經常傳利空

卡位NVIDIA CPO供應鏈：波若威

波若威(3163)正站在AI高速運算與光通訊升級的交會點。

800V HVDC明年Q1量產 光寶科股價坐三望四！

光寶科(2301)這波真正值得注意的，不只是第二季財報創高，而是公司的角色正在改變。過去市場把光寶科當成傳統電源供應器大廠，但現在從PSU、BBU、Power Shelf，一路往Power Rack、800V HVDC、液冷散熱，再延伸到高速光通訊，已經逐步轉型成AI資料中心電力系統供應商。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。