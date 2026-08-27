一檔3倍本益比的AI股：威剛

◎賴建承CSIA

受惠AI需求，近幾年記憶體業績狂飆，不論是第二季財報，還是7月營收，均繳出了亮眼成績單，不過股價始終提不起勁，而且經常傳利空，例如中國記憶體廠募資，害怕其大擴產影響記憶體價格，且記憶體價格狂飆推升iPhone成本壓力，又傳出為了9月「川習會」鋪路，正研議放行蘋果採購長鑫存儲與長江存儲的產品，恐怕會衝擊台、美、韓系記憶體廠。那麼多傳言就是擔心供需反轉，其實依據目前的產能與需求，2027年前基本上仍是供不應求，筆者研判今年業績逐季攀升趨勢不變。

Q3報價續揚，華邦電全年EPS25元

威剛董事長陳立白表示，第三季DRAM合約價格將再調升20％至30％，NAND Flash價格預估上漲35％至40％；三星也認為第三季將通用型DRAM均價較上季調升20％。此外，根據DRAMeXchange資料，DDR4 8Gb 於7月平均固定合約價升至24美元，較 6月漲14.3％，128Gb MLC NAND 於7月平均價格升至30.05美元，創下歷史新高，DDR4 8Gb今年累計漲幅約109％；128Gb MLC NAND 今年累計上漲約218％，都可驗證記憶體的業績沒有問題，在南亞科(2408)股價創歷史新高後，華邦電(2344)與模組廠將跟進。

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