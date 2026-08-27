二代布缺口達六成，富喬業績大爆發

隨著財報與法說周期進入尾聲，台股短線缺少新的利多催化，進入了量縮整理的盤勢。從上週開始成交量就一路向下，這周已經縮減到7000億以下，大盤的走勢相對有限，個股的走勢也很分化。適逢農曆七月，小鬼當家，低量情況下，中小型股明顯會比大型股強勢，資金會去點火上半年財報好，下半年又有大幅業績成長空間的個股。那甚麼樣的股票在下半年最有可能拉最多的業績，就是供給缺口最大的上游端。光通訊上游磷化銦基板、磊晶，晶片上游的矽晶圓，記憶體上游的顆粒，全部都出現大幅的漲價，下半年也會續漲。而電子材料上游最缺的就是玻纖布，高階供需缺口高達60％，因此勢必會出現較大幅度的漲價。

台股最純的玻纖布廠商就是富喬(1815)，業績實打實的靠玻纖布拉了起來，上半年EPS 2.24元，已經超越去年一整年的獲利。作為台灣少數具備垂直整合能力的玻纖布廠，從玻纖紗到玻纖布都是自製，因此有很強的研發能力。近年朝高價值的產品發展，陸續開發出低介電常數的Low DK1、Low DK2以及低熱膨脹係數的Low CTE (T-glass)，成功往高值化供應鏈轉型，高階產品占比今年有望來到60％。

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