雙利多的AI飆股 : 金像電

台股自48218修正以來作ABC三浪修正，分別為48218→39384、39384→46402、46402→44210，ABC修正已結束，因量能只是溫和無法放大呈現階梯式趨堅，且選股集中在業績股，美國殖利率居高不下，不利高本益比，矽光子長線看好，但本益比太高適合短打兼當沖，只有光聖、矽格、欣銓、超豐低估長線看多，此四檔可波段操作。輝達VERA RUBIN第四季開始出貨，對AI且VERA RUBIN的光寶、達電、台燿、台光電、金像電、奇鋐、智邦、勤誠、良維…優先布局，尤其處在絕對低檔的勤誠、良維、達電、金像電特別注意，另CCL的聯茂創新高，多加注意騰輝、台燿。另致茂、健鼎、雙鴻、緯創、廣達、鴻海也可注意。此波操作重點在低本益比且KD或週KD低檔交叉向上為核心中的核心，如勤誠、良維、佳必琪、矽格、欣銓、力成、台燿、騰輝、達電、金像電、健鼎、光寶、奇鋐、貿聯、智邦…務必多注意，另聯詠、聯電、聯發科、強茂、順德、台半、晶技、富鼎、尼克森、東鹼可搭配操作，但低軌道衛星的同欣電、啟碁、萬泰科務必多加注意，DRAM短打兼當沖。

ASIC AI伺服器與800G交換器雙成長股：金像電

由於AI伺服器、ASIC與高速交換器需求同步升溫，高階PCB進入層數增加、規格升級與單價提升的新一波成長期，金像電(2368)成為美系CSP擴大AI資本支出的直接受惠股。

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