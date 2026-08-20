雲豹能源上半年雙率雙升 下半年儲能、綠電成長將更耀眼
撰文／陳澤樂
雲豹能源（6869）董事會通過第二季財務報告。受惠儲能工程與綠電交易規模持續成長，帶動本業獲利能力顯著提升，上半年合併營收達34.98億元，營業毛利5.7億元，年增67%；合併毛利率為16.3%，較去年同期提升6.8個百分點；營業利益達1.09億元，年增195%，反映核心事業獲利能力持續增強，本業營運動能穩健向上。
綠電交易與儲能持續成為集團主要營運動能。受惠企業綠電需求持續攀升，集團上半年綠電交易營收為17.30億元，年增58%，占營收比重49%；儲能工程收入則達8.17億元，占營收23%，主要受惠日本儲能案場營收認列，以及台灣儲能工程持續推進。
隨海外布局逐步展現成果，上半年海外營收約8.6億元，占整體營收24.6%，主要來自日本，其次為菲律賓、越南等東南亞相關工程收入，顯示集團海外市場布局效益持續顯現。
雲豹能源總經理趙書閔表示，儲能與綠電兩大核心事業今年持續按照既定進度推進，台普威除深化日本市場布局、完成13座儲能案場併網，澳洲自7月起也已開始貢獻營收；天能綠電則在企業長約與綠電需求支撐下，今年上半年綠電轉供量已突破3.05億度，已超過2025年全年近4.2億度的七成，穩居國內民營售電業者領先地位。
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