雲豹能源上半年雙率雙升 下半年儲能、綠電成長將更耀眼

前陣子因為韓股的記憶體之亂，韓股一度成為台股的領先指標。隨著三星海力士的去槓桿完成，台股又逐步回到過去由美股帶頭的節奏，因此可以用美股強勢的族群作為台股的指標。最明顯的就是光通訊，即便本益比有點高，但最缺貨的上游包括聯亞、全新、IET-KY仍然跟著美股的AXT、AAOI、LITE漲不停。

2026-08-20 13:29