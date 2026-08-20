訂單上看2030！崇越獲利再創新高

崇越科技(5434)近期召開法說會，第二季業績好的不得了，訂單看到四年後，而且還大舉出國設廠。第二季營收首度突破200億元，來到208億，單季EPS 7.92元，統統都是歷史新高。上半年獲利年成長超過五成，等於半年就賺了將近15元。為什麼這麼猛？因為現在半導體景氣真的熱，先進製程的晶圓廠跟記憶體廠，稼動率達到95%~100%， 可見客戶搶貨搶得很凶。

由於石化原料一直漲，運費又貴，光阻、研磨液、晶圓載具這些關鍵材料，成本根本擋不住。崇越已經跟客戶協商漲價，平均漲幅大約10%~15%，其中CoWoS相關的載具因為供不應求，漲得又更多。有些產品還在談，但不少已經敲定了，對下半年營收貢獻會很明顯。

石英材料部份，崇越在先進製程石英製品市占高達八成，訂單能見度已經看到2030年，等於未來四年產能都已經被包走了。尤其AI伺服器帶動的高頻高速需求，石英布成了戰略物資，崇越已經送樣給終端客戶驗證，NVIDIA跟AMD下一代平台也都開始導入，這塊未來潛力非常大。產能方面，目前月產七萬五千米，長期目標是拉到二十四萬米以上，擴產腳步會跟著客戶需求走。

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