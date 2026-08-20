被動元件訂單出貨增 華新科喊漲

◎賴建承CSIA

由於AI伺服器機櫃消耗大量高階被動元件，被動元件報價持續喊漲。此外，高階伺服器採用 800V 等高壓直流供電架構，使被動元件必須具備耐高溫、耐高壓與高可靠度特性，推升平均售價(ASP)，有助毛利率提升。由於一般伺服器被動元件的需求約2000~3000 顆；AI 伺服器晶片用約3萬顆，為一般伺服器 13~15 倍、AI伺服器機櫃最高用量約 60 萬顆；至於NVIDIA Vera Rubin約80萬顆；NVIDIA Feynman約 100 萬顆，可見AI帶動的需求相當驚人，國巨(2327)與華新科(2492)股價跌深後將展開反攻。

國巨、華新科B/B Ratio值攀高

三星電機今年連續公告三筆 AI 零組件長約，顯示被動元件從標準品變成必須預先簽約才拿得到的戰略物資。日前三星電機 8 月起調漲 30%、太陽誘電 9月將跟進並坦言無法保證交期，預期國內被動元件大廠也將受惠。根據第二季資料顯示，三星電機與太陽誘電B/B Ratio值約1.72、村田製作所約1.34，至於國巨(2327)B/B Ratio值已攀升到2.2，華新科(2492)則約1.8，均超過日本與韓國廠商，研判股價在跌深後將可展開反攻。其中華新科董事長焦佑衡表示，被動元件需求全面成長，相關廠房之前也已經準備妥當，下半年整體擴產幅度約1成，明年可望再擴1成，今年資本支出可望突破40億元。至於漲價方面，各種材料、人力、周邊等因素拉高，稀土取得相關材料相當困難，故漲價是勢在必行的趨勢。

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