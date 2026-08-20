快訊

故意拆散？網友影射吳淑珍刁難陳幸妤前男友 陳致中還原真相

被動元件訂單出貨增 華新科喊漲

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎賴建承CSIA

由於AI伺服器機櫃消耗大量高階被動元件，被動元件報價持續喊漲。此外，高階伺服器採用 800V 等高壓直流供電架構，使被動元件必須具備耐高溫、耐高壓與高可靠度特性，推升平均售價(ASP)，有助毛利率提升。由於一般伺服器被動元件的需求約2000~3000 顆；AI 伺服器晶片用約3萬顆，為一般伺服器 13~15 倍、AI伺服器機櫃最高用量約 60 萬顆；至於NVIDIA Vera Rubin約80萬顆；NVIDIA Feynman約 100 萬顆，可見AI帶動的需求相當驚人，國巨(2327)與華新科(2492)股價跌深後將展開反攻。

國巨、華新科B/B Ratio值攀高

三星電機今年連續公告三筆 AI 零組件長約，顯示被動元件從標準品變成必須預先簽約才拿得到的戰略物資。日前三星電機 8 月起調漲 30%、太陽誘電 9月將跟進並坦言無法保證交期，預期國內被動元件大廠也將受惠。根據第二季資料顯示，三星電機與太陽誘電B/B Ratio值約1.72、村田製作所約1.34，至於國巨(2327)B/B Ratio值已攀升到2.2，華新科(2492)則約1.8，均超過日本與韓國廠商，研判股價在跌深後將可展開反攻。其中華新科董事長焦佑衡表示，被動元件需求全面成長，相關廠房之前也已經準備妥當，下半年整體擴產幅度約1成，明年可望再擴1成，今年資本支出可望突破40億元。至於漲價方面，各種材料、人力、周邊等因素拉高，稀土取得相關材料相當困難，故漲價是勢在必行的趨勢。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1710期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤

相關新聞

從雲端走進工廠 IPC迎新商機

生成式AI第一波投資，焦點集中在雲端資料中心、GPU與高速網路。

美超微狂飆！AI伺服器補漲看緯創

前陣子因為韓股的記憶體之亂，韓股一度成為台股的領先指標。隨著三星海力士的去槓桿完成，台股又逐步回到過去由美股帶頭的節奏，因此可以用美股強勢的族群作為台股的指標。最明顯的就是光通訊，即便本益比有點高，但最缺貨的上游包括聯亞、全新、IET-KY仍然跟著美股的AXT、AAOI、LITE漲不停。

被動元件訂單出貨增 華新科喊漲

由於AI伺服器機櫃消耗大量高階被動元件，被動元件報價持續喊漲。

長興：載板、封裝材料價值重估

長興(1717)正處於產品結構升級的關鍵轉折期。

訂單上看2030！崇越獲利再創新高

崇越科技(5434)近期召開法說會，第二季業績好的不得了，訂單看到四年後，而且還大舉出國設廠。

雲豹能源上半年雙率雙升 下半年儲能、綠電成長將更耀眼

雲豹能源（6869）董事會通過第二季財務報告。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。