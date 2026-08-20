美超微狂飆！AI伺服器補漲看緯創

前陣子因為韓股的記憶體之亂，韓股一度成為台股的領先指標。隨著三星海力士的去槓桿完成，台股又逐步回到過去由美股帶頭的節奏，因此可以用美股強勢的族群作為台股的指標。最明顯的就是光通訊，即便本益比有點高，但最缺貨的上游包括聯亞、全新、IET-KY仍然跟著美股的AXT、AAOI、LITE漲不停。

美股大漲的還有伺服器，美超微和戴爾從8月開始股價便持續向上。主要就是美超微在8/11公布的財報大幅優於預期，雖然營收111億美元低於市場期待，但是EPS來到1.7美元，是市場預期0.92-0.96美元的近兩倍。毛利率也大幅攀升到17.5%，遠高於上一季的9.9%。美超微給出的財測也超乎想像，預測下一季營收將來到145-155億美元，比市場最高預估的120億美元高了近三成，在手訂單也有600億美元以上，帶動股價飛速往上，8月已經漲了35%。戴爾雖然下個月3號才要公布財報但估計也會高於市場預期，股價已經先提前反應，跟著美超微漲了18%。

台股伺服器帶頭衝鋒的就是股價最高的緯穎，禮拜一突破前高來到6740元，極有可能成為下一個萬元股。

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