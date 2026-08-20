從雲端走進工廠 IPC迎新商機

生成式AI第一波投資，焦點集中在雲端資料中心、GPU與高速網路。隨著AI逐漸進入實際應用，下一階段的重點開始轉向AI如何真正走進工廠、醫院、車站、商店與各類終端設備。

這也帶動邊緣運算需求快速升溫。透過將部分運算與AI推論能力部署在資料產生地附近，企業可以降低資料傳輸延遲、減少網路頻寬需求，同時提高系統反應速度與資料隱私。IPC也因此由傳統的設備控制與資料收集平台，逐步升級為支援AI推論、機器視覺與智慧決策的邊緣運算核心。

IPC與邊緣運算：讓AI在資料產生的地方即時工作

從集中雲端走向雲邊協作

邊緣運算的概念，是把部分運算、分析與儲存功能搬到資料產生地附近。

工廠攝影機發現產品瑕疵後，若先將整段影像傳送至遠端資料中心，再等待辨識結果回傳，可能增加延遲，也會占用大量網路頻寬。部署在產線旁的邊緣電腦，可以直接完成影像辨識，並在毫秒至秒級時間內發出剔除指令。

這種架構可降低延遲、節省頻寬，也能在網路連線不穩時維持現場運作。智慧製造、自動駕駛、醫療設備及交通控制等應用，都需要設備在資料產生後立即做出判斷。

雲端適合處理大型模型訓練、跨據點資料整合、模型版本管理及集中式運算；邊緣端負責即時推論、設備控制與資料篩選。未來主流架構將是「雲端訓練、邊緣推論、終端執行」，三個層級依照任務需求分工。

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