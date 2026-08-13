鈺創營收獲利加速 下半年逐月漲價一成起跳

鈺創(5351)今年的營運相當值得關注，因其營運已經從過去低迷的記憶體景氣循環，正式進入營收、毛利率與獲利同步放大的階段。上半年營收76.34億元，毛利率高達46.6%，營益率30.67%，稅後淨利21.94億元，上半年EPS已經來到6.69元。其中第一季EPS約1.88元，第二季直接拉高到4.81元，可以看出獲利有明顯加速。

下半年第一個核心動能，還是在記憶體缺貨與漲價。鈺創剛好在DDR4、LPDDR4/4X都有完整產品線，因此成為缺貨環境下的直接受惠者。目前公司訂單能見度已經看到2027年上半年，部分DRAM價格「每月仍有約10%至20%的漲幅」。

第二個動能，是邊緣AI。鈺創推出MemoryLink，也就是MemorAiLink平台，把AI Memory、Controller與PHY整合在一起，再利用2.5D封裝，提供客戶客製化記憶體方案。這套系統主要瞄準10億到100億參數的小型語言模型與視覺語言模型，可以直接應用在邊緣裝置，讓AI不一定全部送回雲端運算。

第三個成長方向則是機器人與物理AI。子公司鈺立微電子長期供應掃地、服務、居家與農業機器人的3D感測方案，今年推出的Sync平台，進一步把軟體、AI、演算法與3D感測整合起來，已經有工業機器人、底盤與農業機器人客戶採用。另一家子公司帝闊智慧則布局機器人決策大腦、感知與資安技術，目前已在台灣、日本與北美完成場域驗證，在台灣醫學中心也已有一定滲透率。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1709期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw