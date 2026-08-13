旺矽（6223）AI探針卡＋CPO成獲利金礦

外資喊出天價目標價

AI算力持續升級，除了帶動先進封裝、HBM與高速傳輸需求，也讓半導體測試的重要性快速提升。其中，旺矽（6223）近期成為外資研究機構高度關注的焦點，調研機構ALETHEIA更將旺矽目標價由4,000元大幅上修至10,000元，正式躋身外資點名的「萬金股」候選行列。這項目標價調升的背後，並非單純市場情緒推升，而是建立在AI ASIC、AI網通IC、推論CPU以及CPO等新應用同步擴張的產業趨勢上。

先進探針卡供給吃緊 高階測試需求快速升溫

隨著AI晶片運算能力不斷提高，晶片測試複雜度同步增加，先進探針卡已成為高階半導體不可或缺的測試關鍵零組件。ALETHEIA指出，目前全球先進探針卡需求快速攀升，供給瓶頸也日益嚴重。國際大廠Technoprobe、FormFactor均規劃未來兩年將針數產能提升至目前約2倍，而旺矽為滿足AI ASIC、AI網通IC及推論CPU客戶需求，產能甚至可能需要擴充至目前的4倍。更重要的是，高階AI/HPC客戶正逐漸採用單價更高的垂直MEMS探針卡，部分產品價格甚至較平均水準高出50%以上。這代表探針卡已從一般測試耗材，逐漸轉變為先進製程時代的戰略性資源，產品單價與毛利結構均有機會同步提升。

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