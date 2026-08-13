獲利季增1.4倍的記憶體股：華邦電

◎賴建承CSIA

雖然現階段記憶體產業趨勢的多空仍是有相當多雜音，不過自需求面與重要研調機構的推估，顯示今年記憶體業績依舊是逐季成長，包括威剛董事長陳立白表示，第三季DRAM合約價格將再調升20%至30%，NAND Flash價格預估上漲35%至40%；三星也認為第三季將通用型DRAM均價較上季調升20%。此外，根據DRAMeXchange資料，DDR4 8Gb 於7月平均固定合約價升至24美元，較 6月漲14.3%，128Gb MLC NAND 於7月平均價格升至30.05美元，創下歷史新高，DDR4 8Gb今年累計漲幅約109%；128Gb MLC NAND 今年累計上漲約218%。故隨著第二季財報與7月營收的公告，都可驗證記憶體的業績沒有問題，在南亞科(2408)股價逼近歷史新高之際，華邦電(2344)股價就顯得被低估，研判股價有機會上演一波反攻。

華邦電EPS挑戰25元，本益比7倍

受惠記憶體報價上漲，華邦電(2344)第二季營收598.43億，季增率56.44%，毛利率為 66.25%，較第一季的53.37%大幅提升，單季EPS高達 5.4元，高於第一季的2.25元，季增率140%，累計上半年EPS7.65元。除AI伺服器需求外，交換器及Edge AI應用也帶動NOR Flash與SLC NAND需求持續成長，華邦電憑藉NOR Flash全球市占率第一及SLC NAND擴產，業績可望持續成長。此外，公司矽電容目前產能接近滿載，受惠AI先進封裝需求快速成長，將成為新的獲利來源。7月營收267.7億，月增率29.99%、年增率291.55%，可看出記憶體需求相龐大。

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