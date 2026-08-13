老AI股回神帶頭進攻

台美股這周進入財報周期，不論是美國AI股或是台灣的科技股都持續開出優異的財報。台股除了上半年財報以外，七月營收也是好得不得了，營收創新高的電子股就有153家，讓這波財報行情有更多的背書。空方雖然仍想用升息預期來壓制漲勢，但隨著川普的中期選舉即將到來，加上剛公布的美國非農就業人數減少2.3萬人弱於預期，華許在11月前升息的機率已經大幅降低。四大CSP財報開出後雖然漲跌互見，但都有一個明顯的主軸就是持續加大資本支出，代表AI成長趨勢並沒有改變，反而還有加速的趨勢。資金開始回流進老AI股，輝達這個月就出現比較大的漲勢，在超級七雄裡目前是漲幅數一數二的，美超微也開出大幅優於預期的下季度財測。

台股這邊的老AI股就可以回來看伺服器類股，緯穎在月初創高後，緯創母憑子貴也跟著一起創高，全都遙遙領先季線。相對的老大哥鴻海的位子就低了一些，才剛突破季線盤整，離前高314元也還有很大一段距離。鴻海的營收卻嚇嚇叫，七月營收9465.12億元創新高，月增15%，首度跨越9000億大關。鴻海給出的下半年營運展望也相對樂觀，預估下半年機櫃出貨量雙位數季增，加上Google TPU V8機櫃、CPO等相關產品開始放亮，雲端業務佔比有望從2025年的40% 提高到5成以上。消費性電子端也將進入旺季，蘋果在九月就會推出新的Iphone 18 PRO/PRO MAX型號，萬眾矚目的折疊式Iphone也預計同步推出，屆時將帶動相關營收成長。

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