AI及低軌道衛星雙成長飆股

台股自39384反彈以來在44571為頸線壓力，但目前經漲到45518，扭轉反彈行情為回升行情，然唯一缺點在量能無法放大，先前在44571~48218量維持在9967~19169億，可是從8/6到8/12已漲到45518量只維持在9740~8508億，尤其越上漲上來量越小，之所以這樣是因先前殺到39384和39404三天融資被清洗出來780億，表示投資人都認賠在低檔且高手承接在低檔，故投資人殺低後都不太敢追高，且低檔買進的高手也不願意釋出籌碼，就呈震盪走高量不大趨堅走勢，然重點在美AI伺服器已落底且台有很多誤殺超跌優質股，只要對高本益比ABF、部分矽光子、重電股、機器人、軍工股、投機股保持戒心，只短打不對就殺出，且對DRAM只適於短打兼當沖，可低估AI矽格、欣銓、力成、台星科、日月光、超豐、台光電、台燿、騰輝、聯茂、良維、佳必琪、貿聯、智邦、奇鋐、雙鴻、致茂、達電、金像電、健鼎、光寶、勤誠、技嘉、緯創、鴻海、聯電及業績股的新普、微星、聯詠、啟碁、同欣電、萬泰科、東鹼、研華、安勤、艾訊、信邦、胡連、東陽、國巨、立隆、興勤、禾伸堂、華新科…都可長多操作，不追高但可定點分批承接。

AI高速材料與低軌衛星雙成長股：騰輝電子-KY

AI伺服器、高速交換器與低軌衛星需求同步升溫，高頻高速與特殊材料進入新一波成長期，騰輝電子-KY成為兼具AI、航太與半導體題材的高階CCL材料廠。公司最重要的亮點，是產品已從傳統銅箔基板延伸至高速低損耗材料、光通訊與航太用特殊材料，隨400G、800G交換器持續放量，並朝1.6T世代推進，將帶動高階材料用量與單價同步提升。

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