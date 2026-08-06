光寶科AI電源放量 11億投資Dense-Light切入光通訊

光寶科(2301)第二季合併營收527億元，年增30%、季增21%；毛利率27.2%、營業利益率15.6%，雙雙創下單季歷史新高。稅後淨利71億元，每股盈餘3.14元，年增126%。上半年營收961億元，年增25%，每股盈餘4.8元，年增66%，董事會並通過第二季每股配發2.5元現金股利。

第二季毛利率大幅提升，除了AI與高階產品比重增加，也受惠於第一季庫存減損部分回轉。雲端物聯網仍是最主要成長引擎，第二季營收289億元，占整體營收55%，營業利益較第一季增加約一倍。AI相關產品營收占比已超過25%，全年目標突破30%。

北美市場方面，光寶科已打入兩家新的大型雲端服務商供應鏈，開始小量交付電源、BBU與機櫃產品，應用涵蓋ASIC與GPU平台。公司希望未來每家重要雲端客戶，都能帶來10億美元規模的年營收。800V HVDC高壓直流電源機櫃預計8月展開樣品試運轉與13週認證，第四季進行系統驗證，11月開始小量出貨，2027年第一季擴大量產。

ASIC客戶導入速度較快，GPU平台預計2027年第二季推出。其他AI產品包括8.5kW電源供應器已量產、110kW Power Shelf已出貨，120kW液冷系統第二季開始量產。BBU目前占雲端部門營收接近20%，年產能將由60萬套提高至90萬套。

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