AI ASIC 2027年大爆發受惠股：聯發科
◎賴建承CSIA
輝達的GPU憑藉強大算力，穩坐AI霸主地位，其財報即將於8月底公告，屆時將掀起新一波AI風潮。不過各大CSP廠為了追求運算效率與減少成本，自研ASIC已是AI發展趨勢之一，其成長潛力正逐漸趕上通用型的GPU。AI ASIC是針對人工智慧特定運算任務量身打造的客製化晶片，相較於通用型 GPU，它具備高度的運算效率與低功耗優勢。由於自研ASIC與自家軟體框架完美契合，可大幅提升系統效能，甚至進入推論時代，追求的是低延遲及高性價比，ASIC的優勢更加明顯。聯發科日前法說會表示，首款AI加速器ASIC預計今年第四季進入量產，今年資料中心相關營收可望超過20億美元；而明年可服務市場規模估達800億美元，將公司市占率目標提高至15%至20%。由於明年聯發科獲利爆發，研判近期修正過的股價可密切留意。
聯發科2027年EPS挑戰150元，呈現倍增
聯發科第二季營收1521.83億，季增2.0%，年成長1.2%，主要歸功於智慧裝置平台市占率的提升，抵銷了手機需求減少的影響。第二季毛利率為46.2%，淨利246.05億，EPS 15.28元，略高於第一季的15.17元。展望第三季，聯發科預估營收將落在1522億至1598億元間，季增持平至5%，年增7%至12%，毛利率預測為46%，筆者預估2026年EPS約68元。由於首顆ASIC預計2027年大量出貨，故2027年ASIC營收挑戰140億美元，約占營收38%，2028年產值更高的第2顆ASIC開始出貨
【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1708期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。