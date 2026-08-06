AI ASIC 2027年大爆發受惠股：聯發科

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎賴建承CSIA

輝達的GPU憑藉強大算力，穩坐AI霸主地位，其財報即將於8月底公告，屆時將掀起新一波AI風潮。不過各大CSP廠為了追求運算效率與減少成本，自研ASIC已是AI發展趨勢之一，其成長潛力正逐漸趕上通用型的GPU。AI ASIC是針對人工智慧特定運算任務量身打造的客製化晶片，相較於通用型 GPU，它具備高度的運算效率與低功耗優勢。由於自研ASIC與自家軟體框架完美契合，可大幅提升系統效能，甚至進入推論時代，追求的是低延遲及高性價比，ASIC的優勢更加明顯。聯發科日前法說會表示，首款AI加速器ASIC預計今年第四季進入量產，今年資料中心相關營收可望超過20億美元；而明年可服務市場規模估達800億美元，將公司市占率目標提高至15%至20%。由於明年聯發科獲利爆發，研判近期修正過的股價可密切留意。

聯發科2027年EPS挑戰150元，呈現倍增

聯發科第二季營收1521.83億，季增2.0%，年成長1.2%，主要歸功於智慧裝置平台市占率的提升，抵銷了手機需求減少的影響。第二季毛利率為46.2%，淨利246.05億，EPS 15.28元，略高於第一季的15.17元。展望第三季，聯發科預估營收將落在1522億至1598億元間，季增持平至5%，年增7%至12%，毛利率預測為46%，筆者預估2026年EPS約68元。由於首顆ASIC預計2027年大量出貨，故2027年ASIC營收挑戰140億美元，約占營收38%，2028年產值更高的第2顆ASIC開始出貨

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