跌最深的被動元件反彈強勁

本周盤勢進入箱型整理，大盤在碰到季線會有一些壓力，加上台積電在大漲後股價也壓抑，向上的動能沒那麼多。隨著半年線逐漸往上走，箱型整理區間估計會越來越小，等到8月底的法說行情才可能會有突破季線的動能。整理期間最有機會的股票，就是跌深的股票，而且不只要跌深，業績還要好。所以看到營收持續創高的記憶體族群都往上走，華邦電、南亞科都連續拉了三根漲停，甚至連記憶體模組都有一些漲勢。

還有一個族群在這波回檔跌得甚至比記憶體還要深，那就是被動元件。記憶體跌最深的華邦電，從高點233.5元到低點117元差不多跌了五成，國巨卻從高點1220元跌到最低456.5元跌了63%，即便這周大漲，跌幅還是有五成左右。會跌這麼深一部分就是因為投信先前大量的持股，因此在快速下跌時根據投信內規必須要做部位的減碼，加大了賣壓。隨著股價從低點開始拉回，投信的持股也調整得差不多了，向下的賣壓就會小很多。融資也在這一波下跌被洗掉了，餘額8/4 32780張，逐漸回到起漲點五月30000張的水位，這波技術性反彈的力度就會因為籌碼乾淨而走勢加強。

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