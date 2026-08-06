光通訊+HVDC+低軌超級飆股

大盤從48218跌到39384，跌18.32%，融資自6313減到4938減幅21.78%，融資減幅遠大於大盤跌幅籌碼肅清得很乾淨，且從31705漲到48218回檔0.5支撐在49962(最低收盤49933)，果然跌到0.5出現大反彈，彈到6/21的44571為大頸線，估漲到此會做大震盪，但漲幅遠大於美光、三星、海力士的DRAM需進行拉回整理，以利未來再漲，但ABF漲幅過速須進行一波短中波的修正，將由台光電、聯茂、台燿、騰輝取代上攻。先前市場渲染美四大雲端出現負現金流，這是正常現象，我個人認為壓低進貨，如GOOGLE大跌下去反而大漲上來離那個缺口一大段，另META也補上缺口，整體美股四大雲端及博通、NVIDIA都已經超跌展開另一波上漲行情，對稱台灣AI:貿聯、智邦、雙鴻、奇鋐、勤誠、致茂、金像電、健鼎、光寶、緯創、鴻海、聯發科、創意、矽格、欣銓、日月光、力成、佳必琪、良維、國巨、興勤、立隆…及超低估低軌道的啟碁、同欣電、萬泰科及業績股的聯詠、信邦、東鹼、信昌電、華新科、禾伸堂、大中、尼克森、順德、晶技、強茂及邊緣運算的樺漢、研華、安勤、艾訊、凌華等輪漲作表現。

光通訊、HVDC及低軌衛星大成長潛力股：同欣電

同欣電Q2營收31.53億元、但毛利率、營益率為由Q1的28%、14%增為31.1%、18.1%較預期好，Q2 EPS 2.49 合併H1 EPS 4.37超預期。同欣電在車用及手機影像漸加溫，尤其單車鏡頭搭載數量由LEVEL 2 的4~5顆提升到LEVEL3的8~12顆，同時又為安森美、SONY跟豪威科技的封裝合作夥伴，可直接受惠自動駕駛升級的大利多。

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