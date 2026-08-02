緯創營運進入加速期 雙利差收斂成為評價提升關鍵

緯創（3231）2025年全年營收達2.19兆元，較前一年成長逾一倍，稅後淨利274.08億元，每股盈餘9.04元，顯示AI伺服器帶來的不只是營收擴張，也開始轉化為實際獲利。

進入2026年，營運成長速度進一步加快。第一季營收8,463億元，年增144%；稅後淨利96.31億元，年增逾八成，每股盈餘3.06元，獲利與EPS均創單季新高。雖然毛利率降至5.21%、營業利益率降至3.44%，但營業利益仍達291.37億元，年增92.3%，說明毛利率下降不等於獲利衰退。

第二季營收再升至8,954.42億元，季增5.8%、年增62.4%，連續改寫單季新高；上半年累計營收達1.74兆元，年增94%。不過，第二季獲利仍須等待正式財報公布，後續焦點將從營收成長，逐漸轉向毛利率、營業利益率與EPS的轉換效率。

緯創毛利率受到壓縮，主要與Buy and Sell模式有關。公司先行採購GPU、CPU及記憶體等高價零組件，再完成系統整合與出貨，使營收分母快速放大，毛利率百分比自然降低；但公司仍可取得製造、管理及資金相關報酬，因此更重要的觀察指標，是營業利益與獲利金額能否持續增加。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1707期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw