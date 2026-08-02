股市冷才買AI液冷龍頭

Blackwell平台液冷散熱成主戰場

隨著AI GPU功耗持續攀升，液冷散熱已成為資料中心的重要標準配備。奇鋐財務長陳易成指出，不論是NVIDIA GPU、Google TPU、AWS Trainium、Meta LPU，甚至新一代CPU平台，未來皆將加速導入液冷散熱方案，市場需求將持續快速擴大，Blackwell平台帶動新一波成長。目前奇鋐水冷模組良率已突破90%，有效降低重工成本並提升毛利率，下半年更將受惠於NVIDIA Blackwell平台、水冷Cold Plate、Manifold分歧管及機櫃水冷系統大量出貨，成為推升營收與獲利的主要引擎。

AI供應鏈版圖持續擴大

除了深耕NVIDIA供應鏈，奇鋐也成功切入AWS、Google、Meta及Amazon等雲端服務供應商（CSP）自研AI晶片散熱方案，同時取得AMD MI455液冷散熱新訂單，客戶結構更加多元。公司產品布局提供客戶一站式整合服務，大幅提高技術門檻與客戶黏著度。此外，奇鋐也積極布局光通訊與高速交換器散熱，隨著800G、1.6T交換器及CPO高速光模組逐步採用液冷架構，公司有望搶占新一波高階散熱市場商機。

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