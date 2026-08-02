市場怕 光通訊撿便宜時機來了

隨著美伊衝突再度加劇，川普上週不斷轟炸伊朗，本來下落的油價又大幅回彈，一度超過100美元。油價上漲刺激市場對通膨的擔憂，也讓聯準會升息的機率越高，科技股隨之承壓。因此大盤進入技術性的修正，在季線附近盤整，過去很強的被動元件、功率元件股價也近乎腰斬。Google即便開出超出預期的財報，還是被市場雞蛋裡挑骨頭，用資本支出的增加以及現金流轉負持續壓低股價。AI的基本面其實沒有轉弱，只是市場的情緒很差，大家都在用負面的情緒看待所有的利多消息，讓股市承受更多的壓力。

資本支出對CSP來說是利空，但對賣晶片、賣設備、賣材料的台股來說其實是大利多，在這樣的背景下，跌深的股票就會出現機會。台股這邊跌最深的一定就是光通訊，在大盤修正以前就已經一路向下，七月的回檔讓他再度壓低。龍頭聯亞(3081)從高點到最低點跌幅接近六成，大部分的類股也都回到半年線以下，機會已經慢慢浮現。華星光(4979)做為光通訊主動元件模組大廠，受惠於AI資料中心持續擴建，相關產品需求持續升溫。出貨給CSP大廠的400G ZR光收發模組需求穩定上漲，單價高且逐步成為主流的800G ZR產品也通過客戶的驗證，從小量出貨轉向下半年大規模的放量。資料中心的水平擴建也進一步的推動外接光源CW雷射的需求，華星光CW磊晶的加工量能也因此穩步月增，預期2026年月處理的片數會是2025年的一倍以上，並延伸成長至2027年。

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