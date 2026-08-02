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又喊卡！川普取消對伊朗攻擊 曝美伊談妥2框架條件

再爆毒油事件 中聯油品與昔日的頂新有無可比性？

新陳代謝科權威名醫白永河血癌辭世 八旬嬤記得他幽默風趣願配合衛教

H1卡位Vera Rubin大出貨飆股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

台股自31705漲到48218剛好13周轉折，自此向下修正0.5支撐在39961，0.618在38013，估39961~39400有些業績股會開始打底，但這16個月來(A)漲幅過大的DRAM、ABF、矽晶圓、矽光子及部分漲太多的AI伺服器也開始修正，如台燿從1920修正到1020，如此同期間漲13~18倍的ABF，將現比台燿更大修正。中國發展出DUV光刻機，這不利DRAM及成熟製程，南亞科、華邦也漲20~18倍，都要修正。台股7/28及7/29重挫是因漲幅太大修正且殺融資，估再殺一天就近尾聲，跌到38013~37600(A)才可出現反彈，但AI伺服器受到市場從增資本支出轉向到正自由現金流，使本益比超低的GOOGLE、亞馬遜、META、NVDIA、微軟、博通…縱有好業績也往下殺，但這六家會續增資本支出直到分出1~2家贏家才會告終，市場重視現金流壓低這六家已超跌，跌到某一個程度，就會回來撿超低便宜貨，我AI伺服器也大修正，如貿聯、勤誠、台燿、達電、智邦、致茂、萬潤、辛耘、金像電、光寶、健鼎、矽格、欣銓、力成、良維、騰輝、佳必琪、緯創、廣達、鴻海、神達、台積電都已進好買點，邊緣運算的樺漢、研華、艾訊、安勤及業績好瑞昱、聯詠、東鹼、啟碁、萬泰科、原相…都可注意。

搶先卡位輝達Vera Rubin平台的AI機殼大廠：勤誠

AI伺服器平台續升級，機殼與機櫃從單純金屬結構件，轉為散熱、承重、佈線與整機穩定度的關鍵零組件，勤誠是AI基建最直接受惠伺服器機殼大廠。最重要亮點，是已參與輝達下一世代Vera Rubin平台專案…

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