毛利率跳升、下半年獲利大躍進 納入MASI權重後、股價長線可期

2026年第一季，台虹(8039)營收為24.15億元，年增8.46%，成長幅度不算亮眼，但營業利益卻大增約78%，稅後淨利更接近翻倍，每股盈餘0.65元。主要原因是：公司主動減少低毛利訂單、調高產品售價反映銅價等原料成本。泰國廠經過一年調整後，良率與生產效率已追上台灣廠。因此，第一季毛利率達22.03%，營業利益率6.06%，顯示產品組合改善已開始反映在獲利上。

第二季營收26.96億元，季增11.62%，但年減2.4%。主要是消費性電子需求平淡，但已逐步進入旺季。5月單月稅後純益6,945萬元，年增超過8倍，每股盈餘0.26元，等於單月就賺到第一季獲利的四成，再次證明公司目前不是靠營收衝刺，而是靠高毛利產品拉高獲利。

台虹今年的策略已經明確轉向，公司積極發展三項新材料，降低對傳統消費市場的依賴：

第一項是細線路材料。隨著手機相機、螢幕與功能愈來愈複雜，電路板必須縮小、線路密度必須提高，細線路材料需求因此快速成長。台虹過去兩年相關出貨已呈倍數增加，由於技術門檻高、供應商少，毛利也相對較佳，目前已開始明顯放量。

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