南亞蛻變AI電子材料王者

南亞正式邁向AI材料新時代

過去市場多將南亞(1303)視為傳統塑化股，但隨著AI伺服器、高速運算(HPC)與先進封裝需求全面爆發，公司營運結構已出現根本性改變。電子材料已成為最重要的獲利來源，加上轉投資南電、南亞科同步受惠AI浪潮，南亞正逐步轉型為兼具電子材料、半導體耗材與AI供應鏈概念的高成長企業。近期包括摩根大通及多家國內法人皆大幅上修獲利預估，並維持「買進」評等，市場對其價值重估的預期持續升溫。

高階電子材料升級打入輝達供應鏈

南亞近年積極布局高階電子材料，涵蓋玻纖布、銅箔、銅箔基板(CCL)、環氧樹脂等AI伺服器關鍵材料，其中M9、M10高階CCL已進入國際大廠認證階段，被市場視為切入NVIDIA新世代AI平台的重要契機。目前公司已具備M4至M9等級產品量產能力，並同步推進M10材料開發。隨著AI GPU、高速交換器及ABF載板需求快速增加，高毛利產品比重可望持續提升。法人預估，高階電子材料營收占比將於2028年突破五成，帶動整體產品組合優化與毛利率持續攀升。

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