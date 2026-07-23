ASIC AI伺服器受惠股：緯穎

美國與台灣財報正陸續公告中，泛AI股的財報與財測更是關係著AI股能否續揚，近期也傳出SpaceX可望購入逾1.3萬櫃的輝達GB300 AI伺服器，以每櫃單價400萬美元估算，潛在商機高達520億美元，雖然馬斯克否認給鴻海生產傳言，但邁向AI領域是確立的，加上AI伺服器股整理已久，本益比有效修正，預期股價將有機會展開一波反攻。輝達財報預計於8／26公布，估毛利率持續維持在75%的高水準，日前也宣布加碼800億美元買回庫藏股及調升股利，預期在財報公布前一個月極易醞釀題材行情，近期的低檔正是反攻良機。

AI ASIC伺服器加持，緯穎營收逐季成長

緯穎(6669)受惠於大型雲端服務供應商持續擴建資料中心，帶動通用伺服器需求維持穩健，加上後續還有AMD Advancing AI大會以及亞馬遜財報等，同時又有AI ASIC伺服器加持，因此獲得外資UBS的青睞。緯穎第一季EPS75.95元，6月營收1113.7億，月增率32.51%，年增率29.79%，業績表現回溫。此外，Trainium 3 ASIC AI伺服器已於6月進入初步量產階段，可望帶動下半年成長動能。預估第三季在 Trainium 平台放量以及通用伺服器需求持續成長帶動下，緯穎營收可望季增約20%，第四季則可望再季增17%，下半年 ASIC AI 伺服器營收占比可望突破五成，成為最主要成長引擎。

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