矽晶圓跌過頭 AI需求續漲迎反攻契機

上週五台股上演大逃殺，所有電子類股都出現估值修正的情形，由於矽晶圓族群在上半周本來就已經在修正整理，被集體賣壓延續跌勢，所以跌幅才相對來的重一些。但整體而言，矽晶圓的基本面一樣看好，隨著AI資本支出的持續擴大，未來三到五年內矽晶圓的需求勢必會大幅上升。美光跟環球晶簽訂長約就是最好的指標，代表12吋高階晶圓產能短缺的狀況會維持很長一段時間，才需要用長約的方式先綁定部分產能。成熟製程這邊，台積電法說會釋出最新的市況，表示成熟製程並非全面性的產能短缺，而是只有AI相關的供應鏈，包含電源管理IC、感測器等領域有吃緊的情況。但由於國際大廠勝高、世創陸續縮減6吋、8吋成熟晶圓產線，矽晶圓這邊還是有供給壓縮的情形。

合晶(6182)在8吋晶圓的全球市佔30%，6吋晶圓12%，能吃到供給改變的紅利。8吋成熟晶圓也剛好在上述的AI相關領域都有所布局，擁有大量功率元件、PMIC、微電機感測器MEMS的客戶，會是這波電源管理IC短缺潮中最受惠的矽晶圓廠，因此相關營收有望再往上走。六月營收數字開出來相當漂亮，營收9.6億，月增8.6%，年增14.1%，相較於五月月增2.7%，增長程度持續放大，累計營收也較去年增加了9%。

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