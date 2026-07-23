高階CCL缺貨漲價受惠股

上一期判斷自48218下跌會作abc三波，估最壞在42006，結果7/17大跌2953點，7/18最低點跌到41967跟估42006相近，但跌2953跌幅太大，不管好壞股都重挫，優質股都與高估股超跌，然高估股跌到此也會反彈，可反彈到某一個程度要分批出，拉回跌到42006超跌優質股。跌到42006，以6月公告外銷訂單952.6億美元大幅創新高來看，表現最好在電子達405億年增79.9%，主因是ic製造、晶片通訊、記憶體大成長及資訊通訊達341.5億美元年增81.9%，主因是伺服器、網通大成長，加上筆電也成長，顯示AI、HPC、雲端大成長，選股標的在超跌AI為主，如矽格、超豐、力成、欣銓、日月光、台積電、貿聯、智邦、達電、致茂、勤誠、奇鋐、光寶、金像電、緯創、緯穎、川湖、鴻海、技嘉、台光電、台燿、聯茂、騰輝、佳必琪、良維及業績股啟碁、萬泰科、聯詠、聯發科、瑞昱、茂達、致新、大中、尼克森及新主流AI邊緣運算的樺漢、研華、艾訊、安勤、凌華…為主，另超跌被動元件的國巨、華新科、信昌電、立隆、興勤可望有中級反彈。DRAM也可短打

高階CCL缺貨漲價大成長股：台燿

由於AI伺服器、高速交換器與ASIC平台全面升級，PCB上游材料進入高階CCL缺貨漲價循環，台燿跟台光電最具代表性銅箔基板受惠股。主力為高頻高速CCL與黏合片，過去主要受惠伺服器、網通與基地台升級，但今爆發點來自800G交換器、1.6T交換器與美系CSP自研ASIC放量，帶動M7、M8低損耗材料需求快速攀升。

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