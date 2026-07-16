永悅健康每股底價46.51元競拍, 7月23日承銷價60元創新板掛牌

撰文／陳澤樂

政策指引給永悅健康一個全新的藍海市場與機會，2018年《職安法》新增三百人以上企業，必須強制設有護理人員的規定。 永悅健康董事長陳俊嘉產生了一個願景 :「我的想法是，可以做一個健康大平台。」我與團隊做到了，截至目前，包含威剛科技、新光人壽、崇越科技等五百家大型企業，都是永悅的客戶。

客戶擴大同時，永悅也透過併購強化平台功能，併購健康網站《早安健康》，永悅健康董事長陳俊嘉指出，該網站在台灣是健康類流量最大的媒體，透過與健康相關的文章內容，「讓用戶有病識感，他才會去注意健康。」進而成為Yahoo & LINE健康頻道獨家合作夥伴，陸續併購No.1健檢平台eXamine與No.1運動社群-運動筆記，使永悅站穩盤據台灣數位健康生態系的No.1，透過AI科技驅動永悅健康邁向亞洲企業與個人的健康管理平台。

永悅健康（7835.TW）於7月8日至10日進行創新板上市前競拍，競拍底價46.51元，暫定承銷價60元，預計7月23日掛牌

數位健康領導品牌 H2U 永悅健康 (7835-TW) 配合創新板上市前公開承銷，對外競價拍賣 2075 張，競拍底價 46.51 元，最高投標張數 237 張，暫定每股承銷價 60 元，競拍期間自 7 月 8 日至 10 日，7 月 14 日開標，預計 7 月 23 日於創新板掛牌。

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