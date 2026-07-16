機體維修製造獲利跳升 無人機標案可望錦上添花。

長榮航太2026年第一季繳出亮眼成績，營收47.39億元、年增13.13%，稅後純益9.65億元、年增73%，每股盈餘2.58元，毛利率也從過去約20%至24%的區間，一口氣提升到28%。獲利明顯跳升，主要來自兩個原因：一是2024年下半年起陸續與客戶完成維修費率調漲，二是今年第一季維修量增加，形成「價格、數量同步成長」。

維修業務仍是長榮航太最重要的營收與獲利來源，佔整體營收約八成。公司目前擁有16國維修證照，員工較去年增加約100人，2026年預計維修超過300架飛機，維修與製造總工時約25萬小時，全球機體維修產能排名第8。2026年全球旅客量預估成長7%至10%，全球航空維修市場規模約1,080億美元，公司今年機體維修產能幾乎已被訂滿，北美與東北亞客戶還持續要求增加維修量。

在製造業務方面，則以引擎零件為核心，佔比83%，機體組件佔14%，無人機等其他業務約3%。引擎零件營收年增約20%，公司擁有29項特殊製程認證，服務約30家國際客戶，每年交貨超過4萬件。受惠空巴A320、波音737 MAX大量訂單，以及LEAP、GEnx、GE9X等新型引擎持續擴產。空巴與波音合計待交訂單超過1.5萬架，帶動零組件長期需求。

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