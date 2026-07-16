快訊

台積電法說會後 ADR盤前為何閃崩4%？分析師揭一規律

TPBL／沒有意外！賀丹獲海神青睞成選秀狀元 賀博與一家人現場見證

獨／陽明交大教授殺連襟 死者致命傷集中頸部疑大量失血致死

大立光CPO進度確立先進光漲停只是補漲第一步？

聯合新聞網／ 萬寶週刊

大立光法說會進一步確認矽光子與CPO布局進度，公司將優先發展光纖陣列（Fiber Array，FA），並規劃在9月前完成首條自動化試產線。目前FA對位精度已達0.3微米以下，優於一般市售產品，顯示大立光的矽光子布局已從技術研發，逐步進入試產、送樣與客戶驗證階段。消息帶動大立光股價攻上漲停，也同步激勵轉投資公司先進光亮燈。

先進光成為高彈性受惠股

大立光持有先進光約15%股權，是先進光的重要法人股東。雙方在矽光子產品上具備互補性，大立光主攻高精度FA及光學封裝技術，先進光則積極布局V型槽、精密光學加工及相關零組件，未來有機會搭配大立光產品共同送樣。

矽光子模組要提高良率，光纖排列、對位精度與V型槽製程都是重要環節。先進光若能透過大立光的技術、設備與客戶資源，順利取得CPO供應鏈驗證，市場定位將有機會從傳統筆電鏡頭廠，升級為矽光子光學元件供應商。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1705期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤

相關新聞

AI高功率電源大成長股

大盤自48218修正到44454為A波，從44454彈升到47395為B波，之後拉回到44704～44300為C波，但高估股可能要修正到42006

環球晶赴美設廠綁定美光十年

環球晶(6488)是全球前三大的矽晶圓廠，能提供高效能運算HPC與先進CPU所需的高純度12吋先進磊晶晶圓。

富爸爸加持的記憶體股：福懋科

近期泛AI產業雜音四起，多空雜陳，尤其是記憶體在三星與海力士股價重挫之際顯得特別敏感。

大立光CPO進度確立先進光漲停只是補漲第一步？

大立光法說會進一步確認矽光子與CPO布局進度，公司將優先發展光纖陣列（Fiber Array，FA），並規劃在9月前完成首條自動化試產線。目前FA對位精度已達0.3微米以下，優於一般市售產品，顯示大立光的矽光子布局已從技術研發，逐步進入試產、送樣與客戶驗證階段。

機體維修製造獲利跳升 無人機標案可望錦上添花。

長榮航太2026年第一季繳出亮眼成績，營收47.39億元、年增13.13%，稅後純益9.65億元、年增73%，每股盈餘2.58元，毛利率也從過去約20%至24%的區間，一口氣提升到28%。

永悅健康每股底價46.51元競拍, 7月23日承銷價60元創新板掛牌

政策指引給永悅健康一個全新的藍海市場與機會，2018年《職安法》新增三百人以上企業，必須強制設有護理人員的規定。 永悅健康董事長陳俊嘉產生了一個願景 :「我的想法是，可以做一個健康大平台。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。