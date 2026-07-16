大立光CPO進度確立先進光漲停只是補漲第一步？

大立光法說會進一步確認矽光子與CPO布局進度，公司將優先發展光纖陣列（Fiber Array，FA），並規劃在9月前完成首條自動化試產線。目前FA對位精度已達0.3微米以下，優於一般市售產品，顯示大立光的矽光子布局已從技術研發，逐步進入試產、送樣與客戶驗證階段。消息帶動大立光股價攻上漲停，也同步激勵轉投資公司先進光亮燈。

先進光成為高彈性受惠股

大立光持有先進光約15%股權，是先進光的重要法人股東。雙方在矽光子產品上具備互補性，大立光主攻高精度FA及光學封裝技術，先進光則積極布局V型槽、精密光學加工及相關零組件，未來有機會搭配大立光產品共同送樣。

矽光子模組要提高良率，光纖排列、對位精度與V型槽製程都是重要環節。先進光若能透過大立光的技術、設備與客戶資源，順利取得CPO供應鏈驗證，市場定位將有機會從傳統筆電鏡頭廠，升級為矽光子光學元件供應商。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1705期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw